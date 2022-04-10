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Колишній директор ЦРУ: українців очікує "справжній бій" у битві за Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Генерал у відставці Девід Петреус, колишній директор ЦРУ та командувач Центрального командування, який також керував війною в Афганістані до 2010 року, сказав, що українців може чекати "справжній бій", оскільки російські війська готуються до "масованого прориву" на сході України. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Колишній директор ЦРУ: українців очікує "справжній бій" у битві за Донбас

Контекст

Супутникові знімки, зібрані та проаналізовані Maxar Technologies, показують військовий конвой довжиною 12 км, що рухається на південь через місто Великий Бурлук на сході України 8 квітня.

Місто розташоване на схід від Харкова, неподалік кордону України з росією.

На сході України йдуть великі бої, повідомляється про важкі артилерійські обстріли по всьому регіону Донбасу.

Голова військової розвідки України у п'ятницю повідомив CNN, що російські війська перегруповуються через кордон і планують просуватися до Харкова. Офіційні особи закликали до евакуації мирних жителів із регіону, оскільки російські сили переключають свою увагу до наступу на південну та східну Україну.

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