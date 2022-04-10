Російські окупанти обстріляли школу та дві багатоповерхівки в Сєвєродонецьку

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"Під щільний вогонь російської армії потрапили дві багатоповерхівки в новому районі міста, а також будівля середньої школи", зазначив Гайдай.

Деталі

Ворожий обстріл відбувся ранком 10 квітня. В одному із під’їздів вщент вигоріли квартири із першого до п’ятого поверху.

"Пожежники локалізували загоряння та евакуювали двох місцевих жителів 1938 року народження, які ще залишались в цьому постраждалому не раз будинку. Ще одне займання після влучання російського снаряду сталося по-сусідству. Як наслідок, вигоріли три квартири на п’ятому поверсі. На щастя, без жертв. Постраждала і будівля однієї із розташованих поряд шкіл. За минулу ніч також зруйновані два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1", - зазначив голова Луганської ОДА.

Нагадаємо

За добу у Харківській області рятувальники мали 39 виїздів, із яких 17 – на пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів.