Харківська область: за добу рятувальники ДСНС мали 39 виїздів, із яких 17 – пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів

КИЇВ. 10 квітня. УНН. За добу у Харківській області рятувальники мали 39 виїздів, із яких 17 – на пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів. Також піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 50 виїздів для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Харківській області.