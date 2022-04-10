Харківська область: за добу рятувальники ДСНС мали 39 виїздів, із яких 17 – пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За добу у Харківській області рятувальники мали 39 виїздів, із яких 17 – на пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів. Також піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 50 виїздів для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Харківській області.
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Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами.
Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будинків, гаражів та автомобілів.
"Пожежі сталися у майже у всіх районах міста Харкова, а саме: Київському (4), Московському (2), Немишлянському (1), Слобідському (1), Холодногірському (1), Новобаварському (1), Шевченківському (2) та Слобідському (1), а також Ізюмському (2), Чугуївському (1) та Харківському (1) районах області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільша пожежа виникла у одному торговельних центрів Харкова. Горіли дах та частково приміщення на 3-му та 4-му поверхах будівлі.
Так, 9 квітня ворог завдав чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів міста Харкова. В результаті обстрілу зазнала серйозних руйнацій житлова 5-поверхівка. До місця події було направлено 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та автодрабинах у складі 20 рятувальників.
З квартир одного з під'їздів, що зазнав найбільших руйнацій, працівниками ДСНС було врятовано 7 людей та евакуйовано 8 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.
Також протягом доби проводились роботи по розбиранню завалів зруйнованих будівель у Індустріальному та Шевченківському районах Харкова.
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 50 виїздів для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо
В Овручі під час ліквідації пожежі працівники ДСНС евакуювали 11 людей та врятували кота, за допомогою кисню його повернули до життя.