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Харківська область: за добу рятувальники ДСНС мали 39 виїздів, із яких 17 – пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 107817 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. За добу у Харківській області рятувальники мали 39 виїздів, із яких 17 – на пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів. Також піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 50 виїздів для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Харківській області.

Харківська область: за добу рятувальники ДСНС мали 39 виїздів, із яких 17 – пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів

Деталі

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 17 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами.

Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будинків, гаражів та автомобілів.

"Пожежі сталися у майже у всіх районах міста Харкова, а саме: Київському (4), Московському (2), Немишлянському (1), Слобідському (1), Холодногірському (1), Новобаварському (1), Шевченківському (2) та Слобідському (1), а також Ізюмському (2), Чугуївському (1) та Харківському (1) районах області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільша пожежа виникла у одному торговельних центрів Харкова. Горіли дах та частково приміщення на 3-му та 4-му поверхах будівлі.

Так, 9 квітня ворог завдав чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів міста Харкова. В результаті обстрілу зазнала серйозних руйнацій житлова 5-поверхівка. До місця події було направлено 4 відділення служби порятунку на автоцистернах та автодрабинах у складі 20 рятувальників.

З квартир одного з під'їздів, що зазнав найбільших руйнацій, працівниками ДСНС було врятовано 7 людей та евакуйовано 8 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Також протягом доби проводились роботи по розбиранню завалів зруйнованих будівель у Індустріальному та Шевченківському районах Харкова.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 50 виїздів для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо 

В Овручі під час ліквідації пожежі працівники ДСНС евакуювали 11 людей та врятували кота, за допомогою кисню його повернули до життя.

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