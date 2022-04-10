В Овручі під час ліквідації пожежі працівники ДСНС евакуювали 11 людей та врятували кота, за допомогою кисню його повернули до життя

Деталі

Як зазначається, у підвалі сильно диміло, а після проведення розвідки бійці ДСНС з’ясували, що там горить кімната із домашніми речами. Одночасно із гасінням пожежі рятувальники допомогли 11 мешканцям двох під’їздів вийти на вулицю, адже дим поширився на верхні поверхи будинку.

Також їм вдалося врятувати кота, який залишився в одній із квартир - кисень рятувальників повернув його до життя.

За 50 хвилин пожежу ліквідували, вогнем знищено одну кімнату в підвалі та пошкоджено дві сусідні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДСНС спростувала інформацію про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні.