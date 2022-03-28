ДСНС спростувала інформацію про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій спростувала інформацію щодо масштабних пожеж у чорнобильській зоні. Про це УНН інформує з посиланням на пресслужбу відомства.
Цитата
“Станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загорання в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення відсутні”, - ідеться у повідомленні.
Деталі
У ДСНС закликали не поширювати неперевірену інформацію та стежити за повідомленнями лише в офіційних джерелах.
Додамо
Раніше повідомляли про масштабні пожежі у зоні відчуження. Зокрема, інформували, що у межах зони відчуження біля Чорнобильської АЕС продовжували фіксувати осередки займання, а боротися з лісовими пожежами українським рятувальникам перешкоджають бойові дії та присутність окупантів.