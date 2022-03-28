ГСЧС опровергла информацию о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне

Цитата

“По состоянию на 7:57 28 марта, согласно данным спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожары и возгорания в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют”, - говорится в сообщении.

Детали

В ГСЧС призвали не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями только в официальных источниках.

Добавим

Ранее сообщали о масштабных пожарах в зоне отчуждения. В частности, информировали, что в пределах зоны отчуждения возле Чернобыльской АЭС продолжали фиксировать очаги возгорания, а бороться с лесными пожарами украинским спасателям препятствуют боевые действия и присутствие оккупантов.



