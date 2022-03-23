Біля Чорнобильської АЕС горять ліси, зафіксовано підвищення концентрації цезію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У межах зони відчуження біля Чорнобильської АЕС продовжували фіксувати осередки займання. Боротися з лісовими пожежами українським рятувальникам перешкоджають бойові дії та присутність окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на МАГАТЕ у Twitter.
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"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння. МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції", - йдеться в повідомленні.
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На ЧАЕС провели часткову ротацію персоналу та евакуацію людей.