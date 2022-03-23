Возле Чернобыльской АЭС горят леса, зафиксировано повышение концентрации цезия

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"Украина сообщила МАГАТЭ, что пожарные пытались потушить лесные пожары возле Чернобыльской АЭС. В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, которое не является существенным поводом для беспокойства. МАГАТЭ продолжает сотрудничать с органом ядерного регулирования Украины для получения дополнительной информации о пожарной ситуации возле Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Напомним

На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала и эвакуацию людей.