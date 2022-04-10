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В Овруче во время ликвидации пожара работники ГСЧС эвакуировали 11 человек и спасли кота, с помощью кислорода его вернули к жизни

Киев • УНН

 • 276409 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В городе Овруч (Житомирская область) во время ликвидации пожара в подвале многоэтажки спасатели эвакуировали 11 человек и спасли кота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Овруче во время ликвидации пожара работники ГСЧС эвакуировали 11 человек и спасли кота, с помощью кислорода его вернули к жизни

Детали

Как отмечается, в подвале был сильный дым, а после проведения разведки бойцы ДСНС выяснили, что там горит комната с домашними вещами. Одновременно с тушением пожара спасатели помогли 11 жителям двух подъездов выйти на улицу, ведь дым распространился на верхние этажи дома.

Также им удалось спасти кота, который остался в одной из квартир - кислород спасателей вернул его к жизни.

За 50 минут пожар ликвидировали, огнем уничтожена одна комната в подвале и повреждены две соседние.

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