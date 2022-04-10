Супутник зафіксував військову колону рф, яка рухалася у бік Харкова

Деталі

Великий Бурлук розташований на схід від Харкова, недалеко від кордону України з росією.

На супутникових знімках зафіксовано російські броньовані машини, вантажівки з буксируваною артилерією та допоміжним обладнанням.

Нагадаємо

Російські окупанти обстріляли селище Слатине у Харківській області. Під час вогню загинуло щонайменше дві людини.



