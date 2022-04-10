Супутник зафіксував військову колону рф, яка рухалася у бік Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Супутник американської компанії Maxar Technologies зафіксував, як 8 квітня майже 13-кілометровий військовий конвой рф рухався на південь через Великий Бурлук Харківської області. Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.
Деталі
Великий Бурлук розташований на схід від Харкова, недалеко від кордону України з росією.
На супутникових знімках зафіксовано російські броньовані машини, вантажівки з буксируваною артилерією та допоміжним обладнанням.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли селище Слатине у Харківській області. Під час вогню загинуло щонайменше дві людини.