Спутник зафиксировал военную колонну рф, которая двигалась в сторону Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Спутник американской компании Maxar Technologies зафиксировал, как 8 апреля почти 13-километровый военный конвой рф двигался к югу через Великий Бурлук Харьковской области. Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.
Детали
Великий Бурлук расположен на восток от Харькова, недалеко от границы Украины с россией.
На спутниковых снимках зафиксированы российские бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли поселок Слатино в Харьковской области. Во время огня погибли по меньшей мере два человека.