Спутник зафиксировал военную колонну рф, которая двигалась в сторону Харькова

Детали

Великий Бурлук расположен на восток от Харькова, недалеко от границы Украины с россией.

На спутниковых снимках зафиксированы российские бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли поселок Слатино в Харьковской области. Во время огня погибли по меньшей мере два человека.



