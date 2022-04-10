Російські окупанти обстріляли селище Слатине в Харківській області, двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські окупанти протягом доби вели вогонь по населеним пунктам Дергачівської громади. Внаслідок обстрілу по селищу Слатине в Харківській області загинули цивільні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Дергачівської міської ради.
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Окупанти протягом доби регулярно обстрілювали населені пункти Дергачівської громади. Під час вогню по селищу Слатине загинули щонайменше дві людини.
Одного пораненого цивільного госпіталізували до лікарні у Харкові.
Крім цього, були зруйновані декілька приватних будинків.
"В окупованих Козачолопанському, Токарівському, Проходівському, Русько-Лозівському старостатах та Цупівці Прудянського округу продовжує розгортатися гуманітарна катастрофа. Допомогти мешканцям цих територій ми зможемо тільки після їх звільнення Збройними силами України", - зазначає пресслужба ради.
Нагадаємо
У Харківській області фіксують такі ж звірства росіян щодо мирного населення, як в Бучі. У селі Гусарівка окупанти катували місцевих жителів. Після тривалого знущання - трьох людей спалили живцем.