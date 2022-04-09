На Харківщині фіксують такі ж звірства окупантів, як в Бучі - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Харківській області фіксують такі ж звірства росіян щодо мирного населення, як в Бучі. У селі Гусарівка окупанти катували місцевих жителів. Після тривалого знущання - трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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«На звільнених від окупації територіях Харківщини фіксуємо такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як в Бучі. Мародери, гвалтівники, вбивці жінок і дітей, їх не можна називати армією! У селі Гусарівка, Ізюмського району, росіяни катували місцевих жителів. Після тривалого знущання - трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти», - написав Синєгубов.
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За його словами, крім цього знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв'язані за спиною, його також катували військові рф.
«Просто посеред дороги росіяни із артилерії розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів - зникла безвісти, кількість ще встановлюється. Це жахливі нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти понесуть покарання!», - наголосив Синєгубов.
Доповнення
2 квітня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси за 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежали мертві оголені жінки, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.
Розвідка опублікувала список окупантів, які причетні до Бучанської різанини.