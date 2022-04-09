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В Харьковской области фиксируют такие же зверства оккупантов, как в Буче - глава ОВА

Киев • УНН

 • 189659 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Харьковской области фиксируют такие же зверства россиян в отношении мирного населения, как в Буче. В селе Гусаровка оккупанты пытали местных жителей. После длительного издевательства - трех человек сожгли заживо. Среди погибших есть дети. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

В Харьковской области фиксируют такие же зверства оккупантов, как в Буче - глава ОВА

Цитата

"На освобожденных от оккупации территориях Харьковской области фиксируем такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче. Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией! В селе Гусаровка, Изюмского района, россияне пытали местных жителей. После длительного издевательства - трех человек сожгли заживо. Среди погибших есть дети", - написал Синегубов.

Детали

По его словам, кроме этого нашли тело фельдшера больницы, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные рф.

"Прямо посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком. Часть жителей - пропала без вести, количество еще устанавливается. Это ужасные нечеловеческие зверства, за которые, поверьте, оккупанты понесут наказание!" - подчеркнул Синегубов.

Дополнение

2 апреля советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежали мертвые обнаженные женщины, которых россияские варвары пытались сжечь на обочине.

Разведка опубликовала список оккупантов, причастных к Бучанской резне.

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