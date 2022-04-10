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Бывший директор ЦРУ: украинцев ожидает "настоящий бой" в битве за Донбасс

Киев • УНН

 • 950569 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Генерал в отставке Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ и командующий Центрального командования, который также руководил войной в Афганистане в 2010 году, сказал, что украинцев может ждать "настоящий бой", поскольку российские войска готовятся к "массированному прорыву" на востоке Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Бывший директор ЦРУ: украинцев ожидает "настоящий бой" в битве за Донбасс

Контекст

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies показывают военный конвой длиной 12 км, что движется на юг через город Великий Бурлук на востоке Украины 8 апреля.

Город расположен к востоку от Харькова, недалеко от границы Украины с россией.

На востоке Украины идут большие бои, сообщается о тяжелых артиллерийских обстрелах по всему региону Донбасса.

Глава военной разведки Украины в пятницу сообщил CNN, что российские войска перегруппировываются через границу и планируют продвигаться в Харьков. Официальные лица призвали к эвакуации мирных жителей из региона, поскольку российские силы переключают свое внимание к наступлению на южную и восточную Украину.

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