Бывший директор ЦРУ: украинцев ожидает "настоящий бой" в битве за Донбасс

Контекст

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies показывают военный конвой длиной 12 км, что движется на юг через город Великий Бурлук на востоке Украины 8 апреля.

Город расположен к востоку от Харькова, недалеко от границы Украины с россией.

На востоке Украины идут большие бои, сообщается о тяжелых артиллерийских обстрелах по всему региону Донбасса.

Глава военной разведки Украины в пятницу сообщил CNN, что российские войска перегруппировываются через границу и планируют продвигаться в Харьков. Официальные лица призвали к эвакуации мирных жителей из региона, поскольку российские силы переключают свое внимание к наступлению на южную и восточную Украину.