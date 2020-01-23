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Коболєв назвав головний ризик для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Найбільшим ризиком для України на сьогодні є популізм, який присутній іноді і у нових українських політиків. Про це сказав глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, виступаючи на панельній дискусії в Українському домі під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН.

Коболєв назвав головний ризик для України

"Найбільший ризик (для України - ред.), я б сказав, - популізм. В даний час це те, що турбує мене, що я бачу в деяких реакціях навіть нових, молодих політиків, це їхнє бажання бути супер популярним, улюбленим і уникати іноді болючих і непопулярних заходів", - заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гончарук про плани на 5 років: енергоефективність, диверсифікація, збільшення видобутку

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав чутками свою відставку.

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