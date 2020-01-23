Гончарук о планах на 5 лет: энергоэффективность, диверсификация, увеличение добычи

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 2302 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 14244 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 55245 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 120131 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 127936 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 196965 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195160 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408481 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229111 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515203 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 13460 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 22509 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 12598 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 10917 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 6872 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158101 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146079 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 233728 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408480 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515202 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 55241 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48904 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47442 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54239 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84545 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Гончарук о планах на 5 лет: энергоэффективность, диверсификация, увеличение добычи

Киев • УНН

 • 20962 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Правительство Украины в ближайшей перспективе будет работать над созданием энергоэффективной экономики, диверсификации источников и увеличением собственной добычи энергоресурсов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе, передает УНН.

Гончарук о планах на 5 лет: энергоэффективность, диверсификация, увеличение добычи

Так, отвечая на вопрос о перспективах на ближайшие 5 лет в контексте заключенного с "Газпромом" контракта на транзит газа в ЕС, Премьер сказал, что не хочет сейчас "открыть все карты", отметив при этом, что чиновники с коллегами из Нафтогаза пока много об этом дискутируют.

"Что точно будет нами использовано в этом направлении - мы будем делать нашу экономику более энергоэффективной. Стратегическое направление на следующие 5 лет для нашей страны - стать сильнее изнутри, стать более эффективными, в том числе и в первую очередь в плане энергетики. Мы потребляем слишком много, в том смысле, что мы теряем слишком много. Уровень потерь в отдельных украинских городах достигает более 50%. Это означает, что мы отапливаем космос. Мы не имеем права в существующей ситуации отапливать космос. Я могу очень много фактов подобных приводить, но энергоефективность - это первый мой ответ в этом плане", - сказал Гончарук.

Второй целью он назвал диверсификацию.

"Мы не должны зависеть от одной страны, какой бы она ни была", - подчеркнул глава правительства.

"Третья - нам нужно искать возможности увеличить добычу наших собственных энергоресурсов. У нас очень богатая страна, но нам нужно инвестировать в геологическую разведку, в технологии, чтобы иметь возможность добывать и экспортировать газ, а не быть заложниками и не нуждаться от его импорта постоянно", - добавил он.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что достигнутое между Украиной и Россией соглашение о транзите российского газа в Европу по территории Украины дает надежду на решение других вопросов, касающихся отношений Украины, России и Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98