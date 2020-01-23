Гончарук о планах на 5 лет: энергоэффективность, диверсификация, увеличение добычи

Так, отвечая на вопрос о перспективах на ближайшие 5 лет в контексте заключенного с "Газпромом" контракта на транзит газа в ЕС, Премьер сказал, что не хочет сейчас "открыть все карты", отметив при этом, что чиновники с коллегами из Нафтогаза пока много об этом дискутируют.

"Что точно будет нами использовано в этом направлении - мы будем делать нашу экономику более энергоэффективной. Стратегическое направление на следующие 5 лет для нашей страны - стать сильнее изнутри, стать более эффективными, в том числе и в первую очередь в плане энергетики. Мы потребляем слишком много, в том смысле, что мы теряем слишком много. Уровень потерь в отдельных украинских городах достигает более 50%. Это означает, что мы отапливаем космос. Мы не имеем права в существующей ситуации отапливать космос. Я могу очень много фактов подобных приводить, но энергоефективность - это первый мой ответ в этом плане", - сказал Гончарук.

Второй целью он назвал диверсификацию.

"Мы не должны зависеть от одной страны, какой бы она ни была", - подчеркнул глава правительства.

"Третья - нам нужно искать возможности увеличить добычу наших собственных энергоресурсов. У нас очень богатая страна, но нам нужно инвестировать в геологическую разведку, в технологии, чтобы иметь возможность добывать и экспортировать газ, а не быть заложниками и не нуждаться от его импорта постоянно", - добавил он.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что достигнутое между Украиной и Россией соглашение о транзите российского газа в Европу по территории Украины дает надежду на решение других вопросов, касающихся отношений Украины, России и Европы.