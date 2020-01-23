Гончарук про плани на 5 років: енергоефективність, диверсифікація, збільшення видобування

Так, відповідаючи на запитання щодо перспектив на найближчі 5 років в контексті укладеного з "Газпромом" контракту на транзит газу до ЄС, Прем’єр сказав, що не хоче зараз "відкрити всі карти", зауваживши при цьому, що урядовці з колегами з Нафтогазу наразі багато про це дискутують.

"Що точно буде нами використано в цьому напрямку – ми будемо робити нашу економіку більш енергоефективною. Стратегічний напрямок на наступні 5 років для нашої країни – стати сильнішими зсередини, стати ефективнішими, в тому числі і в першу чергу в плані енергетики. Ми споживаємо надто багато, в тому сенсі, що ми втрачаємо надто багато. Рівень втрат в окремих українських містах сягає більше 50%. Це означає, що ми опалюємо космос. Ми не маємо право в існуючій ситуації опалювати космос. Я можу дуже багато фактів подібних наводити, але енергоефективність – це перша моя відповідь в цьому плані", - сказав Гончарук.

Другою метою він назвав диверсифікацію.

"Ми не повинні залежати від однієї країни, якою б вона не була", - підкреслив очільник уряду.

"Третя – нам потрібно шукати можливості збільшити видобування наших власних енергоресурсів. У нас дуже багата країна, але нам потрібно інвестувати в геологічну розвідку, в технології, щоб мати можливість видобувати і експортувати газ, а не бути заручниками і не потребувати його імпорту постійно", - додав він.

Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що досягнута між Україною і Росією угода про транзит російського газу в Європу по території України дає надію на вирішення інших питань, які стосуються відносин України, Росії та Європи.