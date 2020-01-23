Гончарук: правительство продолжает работать, я не планирую никуда идти
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о замечательных отношениях внутри команды с Президентом и заверил, что его Кабинет министров продолжает работу, и он не планирует никуда идти. Об этом Премьер сообщил во время Украинского завтрака в Давосе, передает корреспондент УНН.
"Правительство никуда не идет, правительство продолжает работать, мы не планируем никаких отставок. Это - слухи. Вокруг правительства сейчас идет много провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым очень некомфортно работать в стране с честным правительством. Мы будем работать настолько долго, насколько нам позволит это доверие внутри команды. Сейчас с доверием никаких проблем нет", - отметил Гончарук.
На уточняющий вопрос, планирует ли он сам уходить с поста, Гончарук отметил: "Я не планирую никуда идти, у нас замечательные отношения внутри команды с Президентом, у нас замечательное, беспрецедентное взаимодействие со всеми высшими органами власти".
Напомним, Гончарук заявил, что "у нас внутри команды беспрецедентная координация между собой".