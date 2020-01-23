Гончарук: уряд продовжує працювати, я не планую нікуди йти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про чудові відносини всередині команди з Президентом і запевнив, що його Кабінет міністрів продовжує роботу, і він не планує нікуди йти. Про це Прем'єр повідомив під час Українського сніданку у Давосі, передає кореспондент УНН.
"Уряд нікуди не йде, уряд продовжує працювати, ми не плануємо ніякі відставки. Це – чутки. Навколо уряду зараз точиться багато провокацій, маніпуляцій, зливів, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним урядом. Ми будемо працювати настільки довго, наскільки нам дозволятиме це довіра всередині команди. Зараз з довірою жодних проблем немає", - вказав Гончарук.
На уточнювальне запитання, чи він сам планує йти з посади, Гончарук зазначив: "Я не планую нікуди йти, у нас чудові відносини всередині команди з Президентом, у нас чудова, безпрецедентна взаємодія з усіма найвищими органами влади".
Нагадаємо, Гончарук заявив, що "у нас всередині команди безпрецедента координація між собою".