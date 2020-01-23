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Гончарук: у нас всередині команди безпрецедентна координація між собою

Київ • УНН

 • 11131 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що в команді українського уряду наразі "все чудово", а також "крута, безпрецендента координація між собою". Про це він сказав у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про власну відставку, виступаючи на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі.

Гончарук: у нас всередині команди безпрецедентна координація між собою

"Наступні 5 років Україна буде стабільною, бо ми маємо Президента – чесну, порядну людину з дуже високим рівнем довіри в суспільстві. Команда Президента, я впевнений, у будь-якому разі буде працювати в тому курсі, який вже зараз зайнятий. Це євроінтеграція, відкритість до світу, боротьба з корупцією, спрощення процедур. Уряд буде працювати разом з Президентом, разом з цим парламентом до тих пір, поки до уряду буде довіра. Я переконаний в тому, що у нас всередині команди зараз все чудово. У нас дуже крута, безпрецедентна координація між собою", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що не сумнівається у тому, що такий підхід до роботи буде збережений наступні роки, а також висловив впевненість, що наступні 5 років Україна буде швидко змінюватись у правильному напрямку.

Нагадаємо, 17 січня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку на ім’я голови ВРУ Дмитра Разумкова, і передав її Президенту Володимиру Зеленському.

Пізніше Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.

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