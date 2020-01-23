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Гончарук: у нас внутри команды беспрецедентная координация между собой

Киев • УНН

 • 11131 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что в команде украинского правительства пока "все прекрасно", а также "крутая, беспрецендентая координация между собой". Об этом он сказал в ответ на просьбу прокомментировать информацию о собственной отставке, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе.

Гончарук: у нас внутри команды беспрецедентная координация между собой

"Следующие 5 лет Украина будет стабильной, потому что мы имеем Президента - честного, порядочного человека с очень высоким уровнем доверия в обществе. Команда Президента, я уверен, в любом случае будет работать в том курсе, который уже сейчас занят. Это евроинтеграция, открытость миру, борьба с коррупцией, упрощение процедур. Правительство будет работать вместе с Президентом, вместе с этим парламентом до тех пор, пока к правительству будет доверие. Я убежден в том, что у нас внутри команды сейчас все замечательно. У нас очень крутая, беспрецедентная координация между собой", - сказал Гончарук.

Он отметил, что не сомневается в том, что такой подход к работе будет сохранен в последующие годы, а также выразил уверенность, что следующие 5 лет Украина будет быстро меняться в правильном направлении.

Напомним, 17 января Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке на имя главы ВРУ Дмитрия Разумкова, и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.

Позже Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд неотложных задач.

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