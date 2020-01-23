Коболев назвал главный риск для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Самым большим риском для Украины на сегодня является популизм, который присутствует иногда и у новых украинских политиков. Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, выступая на панельной дискуссии в Украинском доме во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.
“Самый большой риск (для Украины - ред.), я бы сказал, — популизм. В настоящее время это то, что беспокоит меня, что я вижу в некоторых реакциях даже новых, молодых политиков, это их желание быть суперпопулярным и любимым и избегать иногда болезненных и непопулярных мер”, — заявил он.
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Как сообщал УНН, ранее сегодня Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал слухами свою отставку.