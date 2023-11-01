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КНДР хоче закрити 12 своїх посольств - ЗМІ

Київ • УНН

 • 299648 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. За повідомленнями ЗМІ та аналітиків, КНДР готова закрити до 12 посольств, у тому числі в Іспанії, Гонконгу та багатьох країнах Африки, що може призвести до закриття майже 25 відсотків посольств. Місії Пхеньяна закриваються по всьому світу. Про це пише Reuters, передає УНН.

КНДР хоче закрити 12 своїх посольств - ЗМІ

Деталі 

Нещодавнє закриття дипломатичних представництв КНДР стало ознакою того, що відлюдна країна намагається заробити гроші за кордоном через міжнародні санкції, заявило у вівторок міністерство об’єднання Південної Кореї.

У понеділок північнокорейське державне ЗМІ KCNA повідомило, що минулого тижня посли країни здійснили «прощальні» візити до лідерів Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в обох африканських країнах повідомили про закриття посольств Північної Кореї там.

Закриття посольства створило основу для того, що могло стати «одним із найбільших змін зовнішньої політики країни за останні десятиліття», що матиме наслідки для дипломатичної взаємодії, гуманітарної роботи в ізольованій країні, а також здатності генерувати незаконні доходи.

Доповнення

Водночас у суботу Північна Корея заявила, що Пхеньян має «непохитну волю» розширювати зв’язки з росією, критикуючи нещодавнє засудження Сполученими Штатами та їхніми союзниками ймовірних поставок зброї Пхеньяном росії як політизоване та викривлене.

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