КНДР хоче закрити 12 своїх посольств - ЗМІ

КИЇВ. 1 листопада. УНН. За повідомленнями ЗМІ та аналітиків, КНДР готова закрити до 12 посольств, у тому числі в Іспанії, Гонконгу та багатьох країнах Африки, що може призвести до закриття майже 25 відсотків посольств. Місії Пхеньяна закриваються по всьому світу. Про це пише Reuters, передає УНН.