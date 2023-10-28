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The Guardian

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КНДР заявила, що має «непохитну волю» продовжувати співпрацю з рф

Київ • УНН

 • 94593 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У суботу Північна Корея заявила, що Пхеньян має «непохитну волю» розширювати зв’язки з росією, критикуючи нещодавнє засудження Сполученими Штатами та їхніми союзниками ймовірних поставок зброї Пхеньяном росії як політизоване та викривлене. Про це пише Reuters, передає УНН.

КНДР заявила, що має «непохитну волю» продовжувати співпрацю з рф

Цитата

«Це непохитна воля і позиція КНДР щодо всебічного розширення та розвитку двосторонніх відносин з російською федерацією», - сказав міністр закордонних справ Північної Кореї Чхе Сон Хуей, додавши, що їхні зв'язки досягнуть «нової вищої фази через повне виконання домовленостей». 

Міністр закордонних справ КНДР Чхе Сон Хуей засудив військову співпрацю між США, Південною Кореєю та Японією і заявив, що відносини Пхеньяна з москвою будуть діяти як «потужний стратегічний» елемент, якщо безпека в регіоні опиниться під загрозою.

Доповнення

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія в четвер рішуче засудили підозрювані поставки зброї та військового обладнання Північною Кореєю до росії, заявивши, що вони підтвердили "кілька" поставок такої зброї.

росія та Північна Корея заперечують, що зброя постачається з Півночі для використання росією у війні проти України.

«Якщо їм було цікаво довести, що конкретна сфера співпраці між КНДР і росією становить «загрозу» міжнародному миру і безпеці, вони повинні були заздалегідь пояснити, чому їхній тристоронній військовий альянс не розглядається як загроза регіональному миру і безпеки», - сказав Чоу в заяві, переданій інформаційним агентством КНДР.

Нагадаємо

США, Японія та Південна Корея знайшли докази постачання зброї з КНДР у рф та рішуче засуджують такі дії.

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