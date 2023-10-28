КНДР заявила, что имеет «непоколебимую волю» продолжать сотрудничество с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В субботу Северная Корея заявила, что Пхеньян имеет «непоколебимую волю» расширять связи с россией, критикуя недавнее осуждение Соединенными Штатами и их союзниками вероятных поставок оружия Пхеньяном россии как политизированное и искаженное. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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«Это непоколебимая воля и позиция КНДР по всестороннему расширению и развитию двусторонних отношений с российской федерацией», - сказал министр иностранных дел Северной Кореи Чхэ Сон Хуэй, добавив, что их связи достигнут «новой высшей фазы через полное выполнение договоренностей».
Министр иностранных дел КНДР Чхэ Сон Хуэй осудил военное сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией и заявил, что отношения Пхеньяна с москвой будут действовать как «мощный стратегический» элемент, если безопасность в регионе окажется под угрозой.
Дополнение
Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония в четверг решительно осудили подозреваемые поставки оружия и военного оборудования Северной Кореей в россию, заявив, что они подтвердили "несколько" поставок такого оружия.
россия и Северная Корея отрицают, что оружие поставляется с Севера для использования россией в войне против Украины.
«Если им было интересно доказать, что конкретная сфера сотрудничества между КНДР и россией представляет «угрозу» международному миру и безопасности, они должны были заранее объяснить, почему их трехсторонний военный альянс не рассматривается как угроза региональному миру и безопасности», - сказал Чоу в заявлении, переданном информационным агентством КНДР.
Напомним
США, Япония и Южная Корея нашли доказательства поставок оружия из КНДР в рф и решительно осуждают такие действия.