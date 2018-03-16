Клімкін закличе ЄС ввести санкції щодо причетних до російських виборів у Криму

"Ми вже звертаємося до світу. Я буду розмовляти в понеділок з міністрами закордонних справ ЄС. По-перше (Україна буде закликати ЄС - ред.), засудити і не визнавати вибори на території окупованого Криму. Це має бути 100%", - заявив голова МЗС України.

Він нагадав, що кілька днів тому про це сказала голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, але "нам потрібна позиція всього цивілізованого світу".

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"Друге - ми маємо піти далі заяв. Тому, по-перше, буде розмова з міністрами про можливість санкцій щодо тих, хто брав участь в організації цих виборів або сприяв цим виборам. При чому це можуть бути як європейські санкції, так і національні санкції", - вказав П.Клімкін.

З його слів, якщо це залишити просто так на рівні заяв, то в Росії можуть сказати "ну засудили, і що далі?".

"Звичайно, не так просто і не так однозначно виявити всіх, хто до того мав відношення. Але будемо намагатися це робити", - вказав він.

Як повідомляв УНН, країни G7 не визнають російських виборів в анексованому Криму.

Вибори президента РФ заплановані на 18 березня 2018 року. У цей день чотири роки тому, 18 березня 2014 року, Крим було незаконно анексовано - Росія підписала відповідний "договір".