Климкин призовет ЕС ввести санкции в отношении причастных к российским выборам в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует в понедельник, 19 марта, призвать глав МИД стран ЕС не признавать российские выборы президента в оккупированном Крыму и ввести санкции против причастных к их организации. Об этом министр заявил в интервью ВВС Украина, передает УНН.
"Мы уже обращаемся к миру. Я буду разговаривать в понедельник с министрами иностранных дел ЕС. Во-первых, (Украина будет призывать ЕС - ред.) осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма. Это должно быть 100%", - заявил глава МИД Украины.
Он напомнил, что несколько дней назад об этом сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, но "нам нужна позиция всего цивилизованного мира".
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"Второе - мы должны пойти дальше заявлений. Поэтому, во-первых, будет разговор с министрами о возможности санкций в отношении тех, кто принимал участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Причем это могут быть как европейские санкции, так и национальные санкции", - отметил П.Климкин.
По его словам, если это оставить просто так на уровне заявлений, то в России могут сказать "ну осудили, и что дальше?".
"Конечно, не так просто и не так однозначно выявить всех, кто к этому имел отношение. Но будем стараться это делать", - отметил он.
Как сообщал УНН, страны G7 не признают российских выборов в аннексированном Крыму.
Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года. В этот день четыре года назад, 18 марта 2014 года, Крым был незаконно аннексирован - Россия подписала соответствующий "договор".