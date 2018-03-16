Климкин призовет ЕС ввести санкции в отношении причастных к российским выборам в Крыму

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует в понедельник, 19 марта, призвать глав МИД стран ЕС не признавать российские выборы президента в оккупированном Крыму и ввести санкции против причастных к их организации. Об этом министр заявил в интервью ВВС Украина, передает УНН.