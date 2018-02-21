Клімкін розповів, коли визначать можливі дати і порядок денний зустрічі "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Порядок денний зустрічей в "нормандському форматі" буде визначено після остаточної коаліційної угоди в Німеччині. Про це сказав голова МЗС України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном, передає кореспондент УНН.
“Ви знаєте, що ми планували цю зустріч в Мюнхені, але вона не відбулась через те що німецький міністр не зміг вчасно потрапити назад до Мюнхена”, — пояснив міністр.
За його словами, наступні дати ймовірної зустрічі будуть визначені після остаточної коаліційної угоди в Німеччині.
“Зараз ми домовились декілька днів почекати остаточних результатів погодження коаліційної угоди в Німеччині, ну і, звичайно, як тільки буде коаліційна угода, формально затверджений склад уряду Німеччини, ми, звичайно, говоримо з МЗС Німеччини про можливі дати і можливий порядок денний, хоча він був визначений на Мюнхен, я вважаю, що він ще є чинним”, — сказав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, зустріч у "нормандському форматі", запланована на 17 лютого в Мюнхені, не відбулась.