Климкин рассказал, когда определят возможные даты и повестку дня встречи "нормандской четверки"

"Вы знаете, что мы планировали эту встречу в Мюнхене, но она не состоялась из-за того, что немецкий министр не смог вовремя попасть обратно в Мюнхен", - пояснил министр.

По его словам, следующие даты вероятной встречи будут определены после окончательной коалиционного соглашения в Германии.

"Сейчас мы договорились несколько дней подождать окончательных результатов согласования коалиционного соглашения в Германии, ну и, конечно, как только будет коалиционное соглашение, формально утвержден состав правительства Германии, мы, конечно, говорим с МИД Германии о возможных датах и ​​возможной повестке дня, хотя она была определена на Мюнхен, и я считаю, что она еще действует", - сказал П.Климкин.

Как сообщал УНН, встреча в "нормандском формате", запланированная на 17 февраля в Мюнхене, не состоялась.