Климкин рассказал, когда определят возможные даты и повестку дня встречи "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Повестка дня встреч в "нормандском формате" будет определена после окончательного коалиционного соглашения в Германии. Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном, передает корреспондент УНН.
"Вы знаете, что мы планировали эту встречу в Мюнхене, но она не состоялась из-за того, что немецкий министр не смог вовремя попасть обратно в Мюнхен", - пояснил министр.
По его словам, следующие даты вероятной встречи будут определены после окончательной коалиционного соглашения в Германии.
"Сейчас мы договорились несколько дней подождать окончательных результатов согласования коалиционного соглашения в Германии, ну и, конечно, как только будет коалиционное соглашение, формально утвержден состав правительства Германии, мы, конечно, говорим с МИД Германии о возможных датах и возможной повестке дня, хотя она была определена на Мюнхен, и я считаю, что она еще действует", - сказал П.Климкин.
Как сообщал УНН, встреча в "нормандском формате", запланированная на 17 февраля в Мюнхене, не состоялась.