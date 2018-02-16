Клімкін про "нормандську зустріч": проведемо або завтра, або найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що наразі ведуться розмови щодо організації "нормандської зустрічі" завтра, 17 лютого. Про це він повідомив після зустрічі із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає УНН.
"Німецька делегація не встигає прилітати сьогодні, можливо вона буде після восьмої години. Зараз говоримо про те, щоб організувати цю зустріч завтра, коли тут буде міністр закордонних справ Німеччини пан Габріель", - зазначив Клімкін.
Разом з тим він додав: "якщо не вдасться провести завтра - будемо проводити найближчим часом".
За словами Клімкіна "нормандська зустріч" зараз дуже потрібна, адже є необхідність обговорити безпекові та гуманітарні питання.
Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Мюнхені перенесли, про час домовляються.