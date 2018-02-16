Климкин о "нормандской встрече": проведем или завтра, или в ближайшее время

"Немецкая делегация не успевает прилетать сегодня, возможно она будет после восьми часов. Сейчас говорим о том, чтобы организовать эту встречу завтра, когда здесь будет министр иностранных дел Германии господин Габриэль", - отметил Климкин.

Вместе с тем он добавил: "Если не удастся провести завтра - будем проводить в ближайшее время".

По словам Климкина, "нормандская встреча" сейчас очень нужна, ведь есть необходимость обсудить безопасность и гуманитарные вопросы.

Напомним, встречу в "нормандском формате" в Мюнхене перенесли, о времени договариваются.