Климкин о "нормандской встрече": проведем или завтра, или в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что сейчас ведутся разговоры об организации "нормандской встречи" завтра, 17 февраля. Об этом он сообщил после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает УНН.
"Немецкая делегация не успевает прилетать сегодня, возможно она будет после восьми часов. Сейчас говорим о том, чтобы организовать эту встречу завтра, когда здесь будет министр иностранных дел Германии господин Габриэль", - отметил Климкин.
Вместе с тем он добавил: "Если не удастся провести завтра - будем проводить в ближайшее время".
По словам Климкина, "нормандская встреча" сейчас очень нужна, ведь есть необходимость обсудить безопасность и гуманитарные вопросы.
Напомним, встречу в "нормандском формате" в Мюнхене перенесли, о времени договариваются.