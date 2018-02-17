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Клімкін пояснив, чому не відбулася зустріч у "нормандському форматі"

Клімкін пояснив, чому не відбулася зустріч у "нормандському форматі"

Київ • УНН

 • 13709 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що сьогодні не відбулася зустріч у “нормандському форматі”. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

“Щодо зустрічі у нормандському форматі — наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз — у німецької делегації”, — написав міністр.

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Нагадаємо, Російська сторона озвучила свої умови проведення зустрічі глав міністерств закордонних справ “нормандської четвірки”, але поки немає ніяких підтверджень.

 

 

Близько 20 зустрічей, приємних і не дуже, та багато снігу в Мюнхені - такий головний підсумок Мюнхенської конференції. Щодо зустрічі у нормандському форматі - наступного разу будемо збирати всіх міністрів, інакше щось йде не так. На цей раз - у німецької делегації :) #MSC18

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 лютого 2018 р.

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