Климкин объяснил, почему не состоялась встреча в "нормандском формате"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что сегодня состоялась встреча в "нормандском формате". Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"О встрече в нормандском формате - в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз - в немецкой делегации", - написал министр.
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Напомним, российская сторона озвучила свои условия проведения встречи глав министерств иностранных дел "нормандской четверки", но пока нет никаких подтверждений.