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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Клімкін найближчим часом проведе зустріч із главою МЗС Норвегії

Київ • УНН

 • 9745 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін найближчим часом проведе зустріч з новообраним міністром закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде. Про це Клімкін повідомив у своєму Twitter, передає УНН

Клімкін найближчим часом проведе зустріч із главою МЗС Норвегії

"У телефонній розмові привітав нову міністра закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде з обранням на посаду (раніше вітався з нею як Міністром оборони:)). Домовилися про зустріч ближчим часом. Працюємо з Норвегією як і раніше: з драйвом та на результат", - повідомив Клімкін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС прокоментували ситуацію з українськими біженцями в Польщі

Нагадаємо, через складні погодні умови міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його німецький колега Зігмар Габрієль не змогли потрапити на лінію розмежування на Донбасі

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