Клімкін найближчим часом проведе зустріч із главою МЗС Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін найближчим часом проведе зустріч з новообраним міністром закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде. Про це Клімкін повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
"У телефонній розмові привітав нову міністра закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде з обранням на посаду (раніше вітався з нею як Міністром оборони:)). Домовилися про зустріч ближчим часом. Працюємо з Норвегією як і раніше: з драйвом та на результат", - повідомив Клімкін.
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Нагадаємо, через складні погодні умови міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його німецький колега Зігмар Габрієль не змогли потрапити на лінію розмежування на Донбасі.