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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Климкин в ближайшее время проведет встречу с главой МИД Норвегии

Киев • УНН

 • 9745 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ближайшее время проведет встречу с новоизбранным министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сьорейде. Об этом Климкин сообщил в своем Twitter, передает УНН.

Климкин в ближайшее время проведет встречу с главой МИД Норвегии

"В телефонном разговоре поздравил новую министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сьорейде с избранием на должность (ранее здоровался с ней как министром обороны :)). Договорились о встрече в ближайшее время. Работаем с Норвегией по-прежнему: с драйвом и на результат", - сообщил Климкин.

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Напомним, из-за сложных погодных условий министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриель не смогли попасть на линию разграничения на Донбассе.

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