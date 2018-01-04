Климкин в ближайшее время проведет встречу с главой МИД Норвегии

"В телефонном разговоре поздравил новую министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сьорейде с избранием на должность (ранее здоровался с ней как министром обороны :)). Договорились о встрече в ближайшее время. Работаем с Норвегией по-прежнему: с драйвом и на результат", - сообщил Климкин.

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Напомним, из-за сложных погодных условий министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриель не смогли попасть на линию разграничения на Донбассе.