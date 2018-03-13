Кличко на виставці MIPIM у Каннах: світові експерти визнали Київ привабливим для інвестицій

Ці нагороди Київ отримав у конкурсі видання Foreign Direct Investment Magazine “Європейські міста і регіони майбутнього 2018/2019”. Церемонія відбулася в рамках міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах.

Журі конкурсу відзначило столицю України з точки зору привабливості для міжнародних інвесторів та за успішну роботу із залучення прямих іноземних інвестицій.

Віталій Кличко подякував за визнання зусиль і перспектив Києва та зазначив, що залучення інвестицій у столицю є для нього, як для мера, одним з головних пріоритетів.

“На всіх міжнародних подіях, на яких буваю, і під час зустрічей я обов’язково спілкуюся з потенційними інвесторами та переконую їх вкладати кошти в Київ. Це сьогодні дуже важливо, щоб наше місто розвивалося, ставало більш комфортним і сучасним, відповідало всім критеріям європейської столиці, — наголосив Кличко. — І те, що світові експерти визнали Київ привабливим для інвестицій, свідчить, що ми рухаємося в правильному напрямку. А також є важливим сигналом для іноземних інвесторів про перспективність вкладати кошти в Київ, в Україну”, — відзначив мер Києва.

Foreign Direct Investment Magazine — спеціалізований журнал, видавцем якого є британська газета Financial Times.

Під час міжнародної виставки Віталій Кличко також представить в Каннах стенд Києва та інвестиційні проекти, до яких українська столиця пропонує долучитися іноземному бізнесу. Стенд матимуть змогу побачити понад 24 тисячі учасників цьогорічної виставки, серед яких впливові фахівці ринку нерухомості, промисловості, логістики, представники великого міжнародного бізнесу.

Крім того, мер Києва виступить на панельній дискусії на тему “Виклики для України, які можуть вплинути на її сусідів”.

Під час MIPIM заплановані зустрічі мера Кличка з держсекретарем Міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини Гунтером Адлером, мерами Познані та Лейпцига, представниками великого міжнародного бізнесу.