Кличко на выставке MIPIM в Каннах: мировые эксперты признали Киев привлекательным для инвестиций

КИЕВ. 13 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко получил в Каннах награду, присужденную Киеву в номинации "Самые европейские города будущего с точки зрения рентабельности", где украинская столица вошла в тройку лидеров. Также Киев отметили в десятке лучших европейских городов будущего по стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кличко.