Кличко: на покриття потреби Києва в каретах швидкої плануємо спрямувати 190 млн гривень

Мер оглянув карети швидкої допомоги останнього покоління, приміщення, де здійснюють ремонт швидких та інших транспортних засобів підприємства, а також місце, де збудують житловий будинок для працівників медичної сфери міста. Кличко привітав співробітників організації з нагоди відзначення Дня автомобіліста та дорожника і зі 135-річчям КО “Київмедспецтранс”.

“Для комунальної організації „Київмедспецтранс“ на закупівлю транспортних засобів в цьому і наступному році заплановано виділити 190 млн гривень”, — сказав мер.

“Київмедспецтранс” забезпечує швидкими Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і всі заклади охорони здоров’я столиці в цілодобовому режимі. Зокрема, як зауважив міський голова, за минулий рік “Київмедспецтрансом” здійснено 965 тисяч виїздів за викликами до мешканців Києва.

Термін прибуття швидкої, відзначив Кличко, за останніх 2 роки значно скоротився і становить 10 хвилин у порівнянні з годиною очікування ще чотири роки тому. Так, за швидкістю прибуття карети швидкої допомоги міста Київ — на 5-му місці в світі.

На балансі комунальної організації на сьогодні 214 автомобілів швидкої допомоги.

"У нас сьогодні 214 авто швидкої допомоги. Місту потрібно ще 100 таких автомобілів. І ми плануємо закупити чималу частину необхідних швидких цього та наступного року“, - наголосив міський голова.

Протягом останніх чотирьох років місто суттєво збільшило фінансування комунальної організації. Так, зокрема, фінансування видатків по виплаті зарплати зросло більш ніж удвічі — до 185 млн гривень у 2018 році. Видатки на здійснення капітальних ремонтів у 2018 році сягнули 10,8 млн гривень.

З 2015 року на базі “Київмедспецтрансу” працює автошкола, яка здійснює підготовку водіїв та підвищення кваліфікації водійських навичок працівників організації. Протягом трьох років функціонування автошколи навчання вже пройшли понад 600 осіб. В найближчих планах керівництва “Київмедспецтрансу” — створення на базі автошколи навчального центру з підготовки спеціалістів робітничих професій: автослюсарів, автоелектриків, зварювальників, токарів, столярів.

З нагоди Дня автомобіліста мер столиці привітав співробітників “Київмедспецтрансу” та вручив 61 нагороду міської влади водіям швидких та майстрам, що ремонтують автомобілі швидких.

Також Кличко оглянув місце, де збудують житловий будинок для працівників медичної сфери міста. Зокрема, уже розпочали проектування будівлі, а з 2019 року розпочнеться будівництво житлового комплексу на 250 однокімнатних квартир для співробітників медичної галузі та, зокрема, Київської швидкої, по вул.Дегтярівська, 25. До того ж, невдовзі планують облаштувати оздоровчий центр для працівників “Київмедспецтрансу”.