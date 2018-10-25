Кличко: покрытия потребности Киева в каретах скорой планируем направить 190 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На закупку карет скорой помощи в 2018-2019 годах из бюджета города планируется выделить 190 млн гривен. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время визита в коммунальной организации "Киивмедспецтранс", которая в этом году отмечает 135-ю годовщину своего основания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы .
Мэр осмотрел кареты скорой помощи последнего поколения, помещения, где осуществляют ремонт быстрых и других транспортных средств предприятия, а также место, где построят жилой дом для работников медицинской сферы города. Кличко поздравил сотрудников организации по случаю Дня автомобилиста и дорожника и с 135-летием КО "Киивмедспецтранс".
"Для коммунальной организации" Киивмедспецтранс "на закупку транспортных средств в этом и следующем году запланировано выделить 190 млн гривен", - сказал мэр.
"Киивмедспецтранс" обеспечивает быстрыми Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и все учреждения здравоохранения столицы в круглосуточном режиме. В частности, как отметил мэр, за прошлый год "Киивмедспецтрансом" осуществлен 965000 выездов по вызовам к жителям Киева.
Срок прибытия скорой, отметил Кличко, за последние 2 года значительно сократился и составляет 10 минут по сравнению с часом ожидания еще четыре года назад. Так, по скорости прибытия кареты скорой помощи города - на 5-м месте в мире.
На балансе коммунальной организации сегодня 214 автомобилей скорой помощи.
"У нас сегодня 214 авто скорой помощи. Городу нужно еще 100 таких автомобилей. И мы планируем закупить большую часть необходимых быстрых этого и следующего года", - отметил городской голова.
В течение последних четырех лет город существенно увеличило финансирование коммунальной организации. Так, в частности, финансирование расходов по выплате зарплаты выросла более чем вдвое - до 185 млн гривен в 2018 году. Расходы на осуществление капитальных ремонтов в 2018 году достигли 10800000 гривен.
С 2015 года на базе "Киивмедспецтрансу" работает автошкола, которая осуществляет подготовку водителей и повышения квалификации водительских навыков работников организации. В течение трех лет функционирования автошколы обучение уже прошли более 600 человек. В ближайших планах руководства "Киивмедспецтрансу" - создание на базе автошколы учебного центра по подготовке специалистов рабочих профессий: Автоэлектрик, сварщиков, токарей, столяров.
По случаю Дня автомобилиста мэр столицы поздравил сотрудников "Киивмедспецтрансу" и вручил 61 награду городских властей водителям быстрых и мастерам, ремонтируют автомобили быстрых.
Также Кличко осмотрел место, где построят жилой дом для работников медицинской сферы города. В частности, уже начали проектирование здания, а с 2019 года начнется строительство жилого комплекса на 250 однокомнатных квартир для сотрудников медицинской отрасли и, в частности, Киевской скорой, по Дегтяревская, 25. К тому же, вскоре планируют обустроить оздоровительный центр для работников "Киивмедспецтрансу ".