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Кличко: покрытия потребности Киева в каретах скорой планируем направить 190 млн гривен

Кличко: покрытия потребности Киева в каретах скорой планируем направить 190 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 9986 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. На закупку карет скорой помощи в 2018-2019 годах из бюджета города планируется выделить 190 млн гривен. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время визита в коммунальной организации "Киивмедспецтранс", которая в этом году отмечает 135-ю годовщину своего основания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы .

Мэр осмотрел кареты скорой помощи последнего поколения, помещения, где осуществляют ремонт быстрых и других транспортных средств предприятия, а также место, где построят жилой дом для работников медицинской сферы города. Кличко поздравил сотрудников организации по случаю Дня автомобилиста и дорожника и с 135-летием КО "Киивмедспецтранс".

"Для коммунальной организации" Киивмедспецтранс "на закупку транспортных средств в этом и следующем году запланировано выделить 190 млн гривен", - сказал мэр.

"Киивмедспецтранс" обеспечивает быстрыми Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и все учреждения здравоохранения столицы в круглосуточном режиме. В частности, как отметил мэр, за прошлый год "Киивмедспецтрансом" осуществлен 965000 выездов по вызовам к жителям Киева.

Срок прибытия скорой, отметил Кличко, за последние 2 года значительно сократился и составляет 10 минут по сравнению с часом ожидания еще четыре года назад. Так, по скорости прибытия кареты скорой помощи города - на 5-м месте в мире.

На балансе коммунальной организации сегодня 214 автомобилей скорой помощи.

"У нас сегодня 214 авто скорой помощи. Городу нужно еще 100 таких автомобилей. И мы планируем закупить большую часть необходимых быстрых этого и следующего года", - отметил городской голова.

В течение последних четырех лет город существенно увеличило финансирование коммунальной организации. Так, в частности, финансирование расходов по выплате зарплаты выросла более чем вдвое - до 185 млн гривен в 2018 году. Расходы на осуществление капитальных ремонтов в 2018 году достигли 10800000 гривен.

С 2015 года на базе "Киивмедспецтрансу" работает автошкола, которая осуществляет подготовку водителей и повышения квалификации водительских навыков работников организации. В течение трех лет функционирования автошколы обучение уже прошли более 600 человек. В ближайших планах руководства "Киивмедспецтрансу" - создание на базе автошколы учебного центра по подготовке специалистов рабочих профессий: Автоэлектрик, сварщиков, токарей, столяров.

По случаю Дня автомобилиста мэр столицы поздравил сотрудников "Киивмедспецтрансу" и вручил 61 награду городских властей водителям быстрых и мастерам, ремонтируют автомобили быстрых.

Также Кличко осмотрел место, где построят жилой дом для работников медицинской сферы города. В частности, уже начали проектирование здания, а с 2019 года начнется строительство жилого комплекса на 250 однокомнатных квартир для сотрудников медицинской отрасли и, в частности, Киевской скорой, по Дегтяревская, 25. К тому же, вскоре планируют обустроить оздоровительный центр для работников "Киивмедспецтрансу ".

Украинские Национальные Новости

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Киев

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