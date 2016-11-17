Київських службовців управління юстиції судитимуть за хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У столиці судитимуть двох службовців управління юстиції у Київській області, яких спіймали на 142 тис. гривень хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що посадовці вимагали вказані кошти від громадянки за зняття арешту з майна та невжиття заходів щодо повторної подачі виконавчого документа на стягнення з боржника виконавчого збору.
Службовців було затримано “на гарячому” під час отриманні хабара у розмірі 142 тис. грн.
Наразі обвинувальний акт за ч.2 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.