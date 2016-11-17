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Київських службовців управління юстиції судитимуть за хабар

Київських службовців управління юстиції судитимуть за хабар

Київ • УНН

 • 8018 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У столиці судитимуть двох службовців управління юстиції у Київській області, яких спіймали на 142 тис. гривень хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Встановлено, що посадовці вимагали вказані кошти від громадянки за зняття арешту з майна та невжиття заходів щодо повторної подачі виконавчого документа на стягнення з боржника виконавчого збору.

Службовців було затримано “на гарячому” під час отриманні хабара у розмірі 142 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт за ч.2 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Українські Національні Новини

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