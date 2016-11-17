Киевских служащих управления юстиции будут судить за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В столице будут судить двух сотрудников управления юстиции в Киевской области, которых поймали на 142 тыс. гривен взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что должностные лица требовали указанные средства от гражданки за снятие ареста с имущества и непринятие мер по повторной подаче исполнительного документа на взыскание с должника исполнительного сбора.
Служащих задержали "на горячем" во время получении взятки в размере 142 тыс. грн.
Сейчас обвинительный акт по ч.2 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) направлен в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.