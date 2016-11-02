Київські правоохоронці затримали неповнолітнього за напад і зґвалтування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Столичні правоохоронці затримали чоловіка за розбійний напад та зґвалтування. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Встановлено, що 27-річна касир опівночі поверталась додому, коли на неї напав чоловік. Погрожуючи ножем, він відібрав у потерпілої мобільний телефон, а потім зґвалтував її.
Правопорушником виявився 17-річний чоловік. Інформація про подію внесена до ЄРДР, щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) та ч.1 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув’язнення.