Киевские правоохранители задержали несовершеннолетнего за нападение и изнасилование

Установлено, что 27-летняя кассир в полночь возвращалась домой, когда на нее напал мужчина. Угрожая ножом, он отобрал у потерпевшей мобильный телефон, а затем изнасиловал ее.

Правонарушителем оказался 17-летний мужчина. Информацию о происшествии внесли в ЕРДР, в отношении мужчины открыли уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет заключения.