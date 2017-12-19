Київська влада до 2025 року планує створити умови, щоб кожна дитина мала змогу виховуватися у родині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. До 2025 року створити умови, за якими кожна дитина матиме змогу виховуватися в родині – такі плани ставить перед собою Служба у справах сім’ї і дітей виконавчого органу КМДА, повідомляє УНН.
Так, на сьогодні міська влада працює у напрямку розвитку дитячих будинків сімейного типу.
Напередодні новорічних свят Київська міська влада, за рахунок державних субвенцій, придбала у “Київміськбуді” кілька квартир для дитячих будинків сімейного типу.
“Прийдешні свята — найкращі для малечі. Солодощі, подарунки. Але деякі діти не мають батьків і вони повинні десь жити. І ми разом подбали про них — спільними силами придбали житло для двох будинків сімейного типу і близько 20 дітей тепер мають люблячу родину і дах над головою”, — повідомив голова Служби у справах дітей і сім’ї КМДА Валерій Танцюра.
На сьогоднішній день Україна на 172 місці за рівнем народжуваності у світі, а це — кaтастрофічно низький показник. Соціально відповідальний бізнес надає підтримку батькам, наприклад найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” запровадив програму за якою працівники, що стали батьками будуть щорічно отримувати фінансову підтримку.