Киевские власти до 2025 года планируют создать условия, чтобы каждый ребенок имел возможность воспитываться в семье
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. К 2025 году создать условия, при которых каждый ребенок сможет воспитываться в семье - такие планы ставит перед собой Служба по делам семьи и детей исполнительного органа КГГА, сообщает УНН.
Так, на сегодня городская власть работает в направлении развития детских домов семейного типа.
Накануне новогодних праздников Киевская городская власть за счет государственных субвенций, приобрела у "Киевгорстроя" несколько квартир для детских домов семейного типа.
"Грядущие праздники - лучшие для малышей. Сладости, подарки. Но некоторые дети не имеют родителей и они должны где-то жить. И мы вместе позаботились о них - общими силами приобрели жилье для двух домов семейного типа и около 20 детей теперь имеют любящую семью и крышу над головой", - сообщил глава Службы по делам детей и семьи КГГА Валерий Танцюра.
На сегодняшний день Украина на 172 месте по уровню рождаемости в мире, а это - кaтастрофично низкий показатель. Социально ответственный бизнес оказывает поддержку родителям, например крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" ввел программу по которой работники, ставшие родителями, будут ежегодно получать финансовую поддержку.