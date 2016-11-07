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Київщина збільшила експорт до країн ЄС - В.Соболєв

Київщина збільшила експорт до країн ЄС - В.Соболєв

Київ • УНН

 • 5342 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Обсяг експорту товарів Київської області до країн Європейського союзу цього року становив 330 млн доларів США. Про це повідомив депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв, повідомляє УНН.

“Цього року ми збільшили обсяг експорту до країн Європейського союзу. Загалом же підприємства регіону проводять зовнішньоторгівельні операції з партнерами із 164 країн світу. При цьому найвагоміші поставки здійснюються до Німеччини, Індії, Китаю, Нідерландів, Італії, Іспанії, Казахстану та Польщі”, - зазначив він.

В.Соболєв розповів, що окрім сільськогосподарської продукції, країни світу закуповують в регіоні механічні та електричні машини, полімерні матеріалі, пластмаси та недорогоцінні метали.

Цього року, за даними депутата, також збільшилась частка імпорту товарів з країн Європейського союзу. Загальна сума імпортованих товарів становить понад 1 млрд доларів США.

Нагадаємо, за словами Президента Петра Порошенко, Україна веде переговори з керівництвом Європейського союзу щодо збільшення квот на експорт вітчизняної продукції на європейський ринок.

Українські Національні Новини

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