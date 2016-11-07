Киевская область увеличила экспорт в страны ЕС - В.Соболев

"В этом году мы увеличили объем экспорта в страны Европейского союза. В целом же предприятия региона проводят внешнеторговые операции с партнерами из 164 стран мира. При этом наиболее значительные поставки осуществляются в Германию, Индию, Китай, Нидерланды, Италию, Испанию, Казахстан и Польшу", - отметил он.

В.Соболев рассказал, что кроме сельскохозяйственной продукции, страны мира закупают в регионе механические и электрические машины, полимерные материалы, пластмассы и недрагоценные металлы.

В этом году, по данным депутата, также увеличилась доля импорта товаров из стран Европейского союза. Общая сумма импортированных товаров составляет более 1 млрд долларов США.

Напомним, по словам Президента Петра Порошенко, Украина ведет переговоры с руководством Европейского союза об увеличении квот на экспорт отечественной продукции на европейский рынок.



