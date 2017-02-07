“Київміськбуд” показав, як зводиться 26-поверхівка у Дарницькому районі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Роботи із будівництва житлового будинку на вул. Горлівській, 215 у Дарницькому районі Києва розпочались лише на початку минулого року. Проте вже зараз, завдячуючи професійній роботі будівельників, новобудова зросла аж на 21 поверх. Про це УНН розповіли у прес-службі ПАТ “ХК “Київміськбуд”.
У холдингу повідомили, що зараз на об’єкті тривають роботи з облаштування 22 поверху (всього їх буде — 26), виконується цегляна кладка на рівні 16 поверху. На більшій половині поверхів вже встановлено металопластикові вікна. Всередині новобудови будівельники виконують облаштування електричних та сантехнічних мереж.
Новобудова на Горлівській входить до списку об’єктів, на які “Київміськбуд” надає знижки.
“Кожен інвестор має змогу придбати власне житло на 10% дешевше, за умови стовідсоткової оплати вартості квартири. Також є змога отримати 5% знижки — оплативши лише половину вартості житла”, — повідомили у компанії.