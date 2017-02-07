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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Киевгорстрой" показал, как строится 26-этажка в Дарницком районе столицы

Киев • УНН

 • 8070 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Работы по строительству жилого дома на ул. Горловской, 215 в Дарницком районе Киева начались только в начале прошлого года. Однако уже сейчас, благодаря профессиональной работе строителей, новостройка выросла аж на 21 этаж. Об этом УНН рассказали в пресс-службе ПАО "ХК "Киевгорстрой".

"Киевгорстрой" показал, как строится 26-этажка в Дарницком районе столицы

В холдинге сообщили, что сейчас на объекте продолжаются работы по обустройству 22 этажа (всего их будет - 26), выполняется кирпичная кладка на уровне 16 этажа. На большей половине этажей уже установлены металлопластиковые окна. Внутри новостройки строители прокладывают электрические и сантехнические сети.

Новостройка на Горловской входит в список объектов, на которые "Киевгорстрой" предоставляет скидки.

"Каждый инвестор имеет возможность приобрести собственное жилье на 10% дешевле, при условии стопроцентной оплаты стоимости квартиры. Также есть возможность получить 5% скидки - оплатив только половину стоимости жилья", - сообщили в компании.

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